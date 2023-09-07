Япония запустила ракету со своим первым лунным посадочным модулем

С космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима стартовала ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM. Процесс запуска транслируется прямо сейчас Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), передает РИА Новости.

Посадочный модуль SLIM имеет высоту 2,4 м и весит 200 кг. Его основная задача заключается в исследовании кратеров и рельефа Луны с использованием технологий, аналогичных системам распознавания лиц. Кроме того, SLIM оборудован специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на поверхности Луны. SLIM нацелен на мягкую посадку с точностью до 100 м. Для сравнения, точность лунного модуля Аполлон 11 составляла 20 км. SLIM планируется запустить вместе с космическим телескопом XRISM, он должен приземлиться вблизи кратера Шиоли (13,3° ю. ш., 25,2° в. д.).

Умный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) — лунный модуль, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). 28 августа в связи с неблагоприятными погодными условиями на космодроме Танегасима в префектуре Кагосима, в частности, сильными порывами ветра, пуск ракеты-носителя был опять отложен. JAXA сообщило, что запуск модуля на Луну планируется до 15 сентября. В итоге запуск состоялся 7 сентября.

Стоимость разработки этого проекта около 18 млрд иен.

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