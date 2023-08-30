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Врач объяснила, почему эффективность иглотерапии так сложно доказать

Невролог Насонова: эффективность иглоукалывания проверить нельзя

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Иглоукалывание относится к альтернативным методам медицины, и его эффективность не доказана. Как в беседе с «Газетой.Ru» отметила заведующая лечебно-диагностическим отделением №1 Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова клинического центра Сеченовского Университета, врач-невролог Татьяна Насонова, зачастую в раздел альтернативной медицины попадают методы, эффективность которых сложно проверить.

«Проблема в том, что методы иглотерапии сложно проверить. Обычно в рандомизированных контролируемых исследованиях сравнивают эффект от изучаемого препарата и пустышки, которая полностью повторяет первый. Но невозможно создать плацебо-методику, которая точно повторяла бы акупунктуру. Да, можно использовать ненастоящие иглы или колоть их не в те места, но тогда результат будет неточным», — объяснила Насонова.

Она добавила, что ни в одном из стандартов медицинской помощи ни в России, ни в Европе, ни в США иглотерапия не признана как способ лечения с высоким уровнем доказательности. Однако известно, что рефлексотерапия может помогать при различных болевых синдромах, например, при фибромиалгии (заболевании, вызывающем боль в мышцах, связках и сухожилиях), при поражениях лицевого нерва и двигательных нарушениях.

«Но она работает только в комплексе с препаратами и гимнастикой. Также играет роль и самовнушение. Другими словами, иглоукалывание не стоит назначать как монотерапию, или в качестве первой терапии», — пояснила невролог.

Все, что касается рассказов о том, что иглоукалывание лечит болезнь Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, — это надуманные истории, считает Насонова.

«Зачастую пациенты считают, что альтернативная медицина — это полноценная замена доказательной. В итоге доходит до абсурда, когда пациент отказывается от препаратов от нейродегенеративных заболеваний в пользу иглотерапии. В конце мы получаем не историю об излечении, а человека с сильнейшими когнитивными нарушениями, которых можно было избежать», — подытожила невролог.

В августе ВОЗ провела первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, где в том числе обсуждалась эффективность китайской акупунктуры (иглоукалывания). Верят ли врачи в лечебный метод, когда он может оказаться эффективным и с чем связана инициатива Всемирной организации здравоохранения – в материале «Газеты.Ru».

Ранее специалист назвал три системы организма, которые хорошо отзываются на иглоукалывание.

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