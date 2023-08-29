Зоологи допустили вымирание диких собак в Африке из-за климат-кризиса

Британские ученые из Института зоологии Лондонского зоологического общества и Оксфордского университета считают, что дикие гиеновые собаки в Кении почти наверняка исчезнут, если глобальная температура повысится на 3 °C. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology.

Африканские гиеновые или гиеновидные собаки обитают в регионах к югу от Сахары. Предыдущие изыскания показали, что данный вид уже страдает от потери среды обитания и болезней, распространяемых человеком. Согласно новому исследованию, в будущем хищники могут полностью вымереть из-за изменений климата.

Ученые проанализировали факторы риска для диких собак с помощью компьютерного моделирования различных температурных условий. Расчеты показали, что численность зверей сократится примерно на 40% при повышении температуры на 1 °C, а при потеплении на 3 °C очень вероятен полный коллапс популяции.

По словам зоологов, высокие температуры ограничивают возможности охоты и повышают риск заражения бактериями и вирусами. Из-за потепления меньшее количество детенышей доживет до взрослой жизни, поскольку их матери не смогут найти достаточно пищи и выкормить потомство.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата вынудит кукушек недоедать или задерживаться в пути во время миграции.