Найден простой способ ослабить боль у новорожденных

Музыка Моцарта действует как обезболивающее для новорожденных, выяснили ученые из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии (США). Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Pediatric Research (входит в группу Nature).

В работе приняли участие 100 младенцев, которых разделили на две равные группы. Первой перед процедурой взятия крови в течение 20 минут давали послушать успокаивающую инструментальную колыбельную Моцарта, а второй – нет. Колыбельная также звучала во время укола в пятку и продолжалась около пяти минут после. Родителям не разрешалось обнимать своих детей во время испытания.

Ученые оценивали боль младенцев, используя в качестве индикаторов выражения лица, плач, характер дыхания, движения конечностей. Исследователи, которые делали укол, носили наушники с шумоподавлением, поэтому они не знали, играет музыка или нет.

Анализ полученных результатов показал, что музыка ослабляет боль при уколе новорожденных. В будущем авторы планируют продолжить исследования влияния музыкальных произведений на состояние человека.

Ранее ученые развеяли миф о том, что музыка Моцарта помогает при эпилепсии.