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Гинеколог перечислила риски, которые несет операция по трансплантации матки мужчине

Врач Щербатых: гормоны и строение таза могут помешать беременности у мужчин

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Shutterstock

Теоретически матку возможно пересадить мужчине, однако такая операция будет сопряжена с рисками и препятствиями, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых.

«Эта операция не осуществляется на потоке, пока все на этапе клинических исследований. Большой клинической базы пока не собрано, поэтому пока трудно двигаться к мужчинам. Понятно одно — мужчине понадобится пройти колоссальную гормональную терапию. Это мужской организм, поэтому сложно сказать, насколько вообще он будет совместим с беременностью, будет ли плод развиваться нормально», — отметила Щербатых.

Например, если во время беременности плод подвергается влиянию большого количества тестостерона, то повышается риск возникновения отклонений в развитии. В частности речь идет об аутизме.

«Матка — плодовместилище, но для правильного развития ребенка нужен хороший гормональный фон, а также правильное сосудистое питание. Женский малый таз уже кровоснабжен так, чтобы питать матку и яичники. Получится ли мужчине пересадить матку и питать ее в достаточном объеме, неизвестно. Кроме того, органы женщины двигаются под растущей маткой, кости расходятся. Будет ли так происходить у мужчины? Сложно сказать», — заключила Щербатых.

Подробнее о том, как может выглядеть трансплантация матки мужчине и через что ему придется пройти, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее акушер-гинеколог описал, как может выглядеть операция по пересадке матки мужчине.

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