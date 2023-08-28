Акушер-гинеколог описал, как может выглядеть операция по пересадке матки мужчине

Сегодня не разработаны методики трансплантации матки мужчинам, однако теоретически это возможно, рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог, заведующий гинекологическим отделением НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, доктор медицинских наук Вардан Варданян

«На данном этапе трансплантировать матку мужчине невозможно, потому что не разработаны методики проведения операции и подготовки пациента к вмешательству. Например, если мы рассматриваем вопрос питания матки через сосуды, то важно понять, какие именно сосуды стоит брать для этого. Можно, конечно, взять крупные магистральные сосуды, например бедренную артерию, которые будут в результате операции выведены на матку», – сказал Варданян.

Мужчинам также придется пройти через процедуру удаления органов, которые выделяют андрогены (мужские половые гормоны), то есть яичек. Кроме того, пациенту будет в обязательном порядке назначена прием гормональных препаратов — без этого беременность не наступит.

«Место для матки тоже найти можно. Этот орган может располагаться только в малом тазу, так как в другом месте это не представляется возможным. В течение беременности будет происходить физиологический прогресс матки, поэтому это возможно только здесь», – отметил врач.

Варданян подчеркнул, что сначала нужно отладить методику трансплантации женщинам и только потом заниматься мужчинами.

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