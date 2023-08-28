Перечислены врачи, которых должен посещать ребенок в разном возрасте

В восьмилетнем возрасте ребенку нужно пройти педиатра и стоматолога, а в 10 лет к этому списку добавляются детский невролог, эндокринолог, травматолог-ортопед и офтальмолог, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD «Проспект Вернадского» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

«Согласно приказу N514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», в определенные возрастные периоды ребенку необходимо пройти соответствующих специалистов. Если у ребенка есть хронические заболевания, то он должен ежегодно посещать узких специалистов по профилю своего заболевания. Но не обязательно проходить диспансеризацию перед школой», — объяснила Казаринова.

По словам специалиста, ежегодно также важно ежегодно обследовать щитовидную железу и сдавать анализы на паразитов.

«Несмотря на то, что на данный момент нет рекомендаций по ежегодному обследованию щитовидной железы (согласно Приказу N514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» осмотр у детского эндокринолога подразумевается только в 10, 15, 16, 17 лет) я рекомендую своим пациентам делать это ежегодно. Потому что такие заболевания щитовидной железы, как узлы, кисты и злокачественные новообразования, а также болезни, вызванные дефицитом йода (наша область эндемична по дефициту йода) могут не давать о себе знать длительное время», – подчеркнула педиатр.

Еще к обязательным ежегодным анализам специалист добавила однократное обследование на энтеробиоз (один из видов гельминтоза), а также анализ кала на яйца глистов и цисты простейших, который необходимо сдавать трехкратно с любым интервалом 2 раза в год.

Ранее Казаринова рассказала о том, какие анализы нужно сдавать ребенку перед школой.