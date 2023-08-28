Антрополог считает возможным появление суперкиборгов в ближайшие 200 лет

Антрополог, спикер научно-популярного лектория «Открывай новое» Политехнического музея Елена Сударикова считает, что в ближайшие 200 лет возможно появление суперкиборгов, у которых органы чувств будут полностью заменены техническими устройствами. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению Судариковой, такой сценарий развития событий может осуществиться, если сохранятся современные темпы научно-технического прогресса и тенденции в развитии глобального общества.

Ученая считает, что с развитием техники человечество становится слабее. Из-за того, что люди мало двигаются, у них плохие суставы. Постоянная работа за компьютером приводит к ухудшению зрения. В целом, сказала Сударикова, в ходе усложнения культуры человек теряет множество важных физических свойств. Но люди научились с помощью искусственных материалов, таких как хрусталики для глаза, зубные имплантаты, клапаны сердца, напечатанные на 3D-принтере, их себе возвращать.

Но, если мы заменим всего человека и только мозг оставим прежним, задала вопрос антрополог, это будет все еще человек или уже нет? Подобный организм не сможет пользоваться рецепторами и получать информацию извне с помощью органов чувств. В результате мозг вынужден будет перейдет на цифровые механизмы, а это уже нельзя считать человеческим мышлением.

Сударикова отметила, что описанный сценарий не является единственно возможным, так как на развитие человечества воздействует большое количество природных, экономических и политических факторов, просчитать которые заранее не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что инженеры оптимизировали движение таракана-киборга с помощью искусственного интеллекта.

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