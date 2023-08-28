Температура поверхности Луны оказалось горячее, чем ранее считалось учеными

Индийский луноход «Прагъян» передал с поверхности спутника Земли первые данные, которые оказались неожиданными для ученых. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в социальной сети X.

Луноход оснащен датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру почвы Луны на глубине до 10 см. Это позволит понять температурный режим на лунной поверхности. Отмечается, что температурный профиль южного полюса Луны будет составлен впервые.

Сотрудники ISRO заявили, что полученные данные оказались для них неожиданными. Так, считалось, что температура на поверхности Луны может составлять от +20°C до +30°C, но выяснилось, что она достигает +70°C. Это намного выше, чем ранее предполагалось, сообщает информационное агентство Press Trust of India.

Ранее сообщалось, что индийский луноход «Прагъян», доставленный на Луну на борту посадочного модуля «Викрам» миссии «Чандраян-3», совершил первую поездку по поверхности спутника Земли.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».