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Психолог объяснила, как реагировать на нежелание ребенка учиться

Психолог Истомина: четыре действия помогут вернуть ребенку желание учиться

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Depositphotos

Часто родители могут слышать от своего ребенка фразу «я не хочу учиться». Чтобы вернуть ребенку желание идти в школу, нужно прибегнуть к четырем действиям, рассказала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина.

Важно изменить свою реакцию на эту фразу. По словам специалиста, родители часто реагируют негативно, нервничают, пытаются переубедить. Однако важно показать ребенку, что его чувства – это нормально.

«Вспомните о технике валидации. Это — способ показать, что все, что происходит с ребенком, нормально, он имеет право на любые мысли и эмоции. Будьте готовы к тому, что после принятия эмоций ребенок не побежит в школу вприпрыжку. Важно показать, что родители всегда готовы понять и поддержать», – объяснила Истомина.

Кроме того, важен личный пример. Если ребенок не хочет читать, то важно вспомнить, когда родитель сам это делал. Возьмите в руки книжку.

«Есть еще несколько хитростей. Во-первых, не стоит в августе вести детей на образовательные курсы или записывать к репетиторам: помните, хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает! Попробуйте ввести в ежедневную рутину летнее чтение, например. Читайте вместе, обсуждайте прочитанное: совместите приятное с полезным. Во-вторых, займитесь подготовкой к новому учебному году. В магазине предложите школьнику сделать выбор самостоятельно: это поможет развить его автономность», – заключила психолог.

Также важно разобраться, почему ребенок не хочет ходить в школу, и попробовать устранить проблему. Например, составить более подходящее расписание, решить проблемы в классе, а также не делать учебу центральной темой для обсуждения.

Подробнее о том, с какими проблемами могут столкнуться дети и родители в начале учебного года, как с ними справиться, составить расписание для ребенка, и восстановить его режим – в интервью Истоминой «Газете.Ru».

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