Психолог объяснила, как восстановить режим ребенка перед началом учебного года

После каникул у детей часто сбит режим. Чтобы его восстановить, необходимо прибегнуть к прогулкам, отказу от мультиков и игр перед сном и плавному изменению времени отхода ко сну, считает детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина.

«Ежедневно сдвигайте время отхода ко сну и пробуждение на 20-30 минут раньше. Например, если ребенок ложился в 23:00, а вставал в полдень, то в первый день постарайтесь уложить его в 22:30, а разбудить в 11:30», – рассказала Истомина «Газете.Ru».

Кроме того, важно добавить в жизнь спокойные вечерние прогулки: свежий воздух поможет организму подготовиться ко сну.

«Не стоит на ночь играть в компьютерные игры или смотреть мультики: это стимулирует нервную систему и препятствует засыпанию», – отметила Истомина.

Подробнее о том, с какими проблемами могут столкнуться дети и родители в начале учебного года, как с ними справиться, составить расписание для ребенка, и восстановить его режим – в интервью Истоминой «Газете.Ru».

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