Стало известно, почему так сложно бороться с микротрещинами на МКС

Течи на МКС, которые появляются из-за микротрещин, найти крайне сложно, — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, их можно заметить только на длительном интервале времени.

«Дело в том, что давление на станции меняется от температуры, влажности, от потребления кислорода и выделения углекислого газа. И меняется в гораздо более широком диапазоне, чем от этих утечек. И только на длительном интервале времени утечку можно отловить, потому что на графике постоянно видна «зубчатая пила», а чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время», – отметил Крикалев.

По его словам, на ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку причиной утечек являются микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают.

Вопрос причины возникновения этих трещин пока остается открытым.

«Есть такое понятие в технике: «усталостные трещины». Но ученые, техники, инженеры и с российской, и с американской сторон сказали, что это точно не они. Потому что области, в которых были обнаружены эти микроутечки, не находятся в «нагруженных местах». А наибольшая вероятность появления «усталостной трещины» именно там, где циклическое нагружение максимально. Поэтому пока ответ на этот вопрос не найден», – объяснил Сергей Крикалев.

Лучший способ избавиться от этих микротрещин пока тоже не установлен.

«Пробовали эти места покрывать специальной липкой лентой, потом применяли специальные герметики. На Земле была разработана специальная технологическая операция, как это делать. Течи уменьшились, но не исчезли до конца. Поэтому пока мы ищем варианты», — заключил специалист.

Подробнее о том, как Россия и США взаимодействуют на МКС в условиях политической напряженности, почему станция работает после окончания гарантийного срока, – в интервью Крикалева «Газете.Ru».

Ранее стало известно, как на МКС пройдет эксперимент с самозаживляющимся материалом.