Разработан новый способ лечения самого тяжелого осложнения после кардиооперации

У пациентов кардиохирурга после открытой операции может возникнуть абсцесс грудины. При классическом методе лечения высок риск рецидива осложнения, а процесс восстановления крайне долгий, поэтому врачи начали разрабатывать альтернативные подходы, рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров.

Классический метод предполагает, что все швы с раны снимают, затем ее промывают антисептиками. У пациента берут бактериологические посевы и на основе полученных результатов назначают антибиотики. Все это занимает от 3-4 недель до нескольких месяцев. После двух стерильных посевов кость опять соединяют, рану сшивают. Бывают случаи повторного травматического расхождения половинок грудины. Лечение начинается заново.

«Мы начали искать альтернативные подходы. Сразу после появления первых признаков проблемы мы хирургически очищаем костные и мягкие ткани грудины от биопленки (бактериального налета). После этого мы фиксируем кость и затем обязательно или с внутренней поверхности грудной клетки, или с наружной поверхности грудной клетки закрываем эту зону биологической хорошо кровоснабжаемой тканью», – объяснил Винокуров.

В качестве замещающей ткани хирурги используют большой сальник, который берется из живота, большие грудные мышцы или мышцы спины.

«Когда случай запущенный, нам приходится кость удалять и уже никакой жесткой фиксации быть не может. Тогда мы эту кость заменяем мышцами. Мышечная ткань имеет особенность: она со временем хорошо прирастает и фиброзирует, становится достаточно жесткой, как сухожилие. Кроме того, мышцы хорошо кровоснабжаются и антибиотики, которые мы подбираем, проникают прямо в очаг заражения», – дополнил специалист.

При классическом методе пациент находится в клинике около двух месяцев. Альтернативный позволяет сократить этот период до трех недель. Количество рецидивов также стало меньше.

Подробнее об осложнении, как часто оно возникает после операций на сердце, какой тип операций сегодня самый передовой, а также о приложении для расчета вероятности возникновения осложнений после операции – в интервью Винокурова «Газете.Ru».

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