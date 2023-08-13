Названо лекарство, повышающее риск ожирения печени

Ученые из Университета имени Сунь Ятсена выяснили, что активация фермента глюкокиназы может снизить уровень глюкозы при диете с высоким содержанием жиров, но одновременно повышает риск ожирения печени. Исследование опубликовано в журнале Liver Research (Liver Res).

Примерно 20% населения мира страдает неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), и у 56% из них также диагностирован диабет 2 типа. Ожирение является основным фактором риска метаболических нарушений, включая эти заболевания. Ожидается, что число пациентов с диагнозом обоих состояний будет постоянно расти.

Недавно активаторы фермента глюкокиназы стали прорывом в лечении диабета 2 типа. Продаваемые препараты, такие как дорзаглиатин, доказали свою эффективность в снижении уровня глюкозы в крови. Новое исследование показало, что хотя они эффективны для контроля сахара при диабете 2 типа, их прием может вызвать накопление жира в печени.

Данные свидетельствуют о необходимости дополнительных исследований препаратов и могут лечь в основу персонализированного лечения хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и НАЖБП.

Ранее ученые выяснили, как средства от изжоги влияют на риск деменции.