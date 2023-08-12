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Назван вид любительского спорта, повышающий риск болезни Паркинсона

JAMA: игра в американский футбол повышает риск болезни Паркинсона

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Global Look Press

Ученые из Бостонского университета выяснили, что мужчины, играющие в американский футбол на любительском или профессиональном уровне, имеют повышенный риск болезни Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Авторы работы оценили 1875 мужчин: 729 играли в американский футбол, преимущественно на любительском уровне, а 1146 мужчин, которые занимались другими видами спорта, служили контрольной группой.

У футболистов риск болезни Паркинсона был выше на 61%. Эта связь сохранилась после учета известных факторов риска заболевания. Кроме того, чем больше лет мужчина посвятил футболу, тем выше был его риск. При этом возраст, в котором человек начал играть, не влиял на шансы заболеть.

Ученые отметили, что футбол может быть особенно опасен для людей, которые уже подвержены риску из-за других факторов, например, генетики. Однако причины этой взаимосвязи неясны.

Исследование стало крупнейшим в своем роде, также, в отличие от большинства других работ, было сосредоточено на любителях, а не на профессиональных спортсменах.

Ранее ученые назвали опасность приема аюрведических добавок.

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