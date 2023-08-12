Иммунотерапия эффективна при раке полового члена

Ученые из Института рака Дана-Фарбер выяснили, что треть пациентов, болеющих раком полового члена с ограниченными лимфоузлами метастазами, отвечают на иммунотерапию. Исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute.

Рак полового члена — редкое заболевание, составляющее не более 1% всех диагностированных злокачественных опухолей. Варианты лечения ограничены, обычно его начинают с химиотерапии препаратами на основе платины, которые имеют множество побочных эффектов.

В новом исследовании ученые оценили эффективность препаратов для иммунотерапии, известных как ингибиторы иммунных контрольных точек (ИКТ). Они проанализировали данные 92 пациентов, которые получали эти препараты в различных испытаниях в нескольких странах.

Наиболее распространенными ИКТ были пембролизумаб, ниволумаб и цемиплимаб, а некоторые пациенты получали комбинированное лечение ниволумабом и ипилимумабом. Авторы обнаружили, что 13% всех пациентов и 35% пациентов с метастазами, ограниченными лимфатическими узлами, ответили на терапию.

Полноценные клинические испытания по оценке эффективности ИКТ при раке полового члена провести сложно из-за редкости этого типа опухоли. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему препараты эффективны для одних пациентов и не работают для других.

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