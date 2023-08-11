Названа цель российской миссии на Луну помимо поиска воды

Российская станция «Луна-25» направляется к спутнику Земли не только для поиска воды в грунте. Об этом в эфире НСН сообщил глава Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, еще одной важной задачей является отработка посадки на лунную поверхность небольших космических станций.

«Для России это важное событие, потому что мы с 1988 года не запускали аппараты в дальний космос, точнее запускали, но неудачно. Целью этого полета является отработка технологии посадки на Луну небольших станций. При этом «Луна-9» впервые совершила мягкую посадку еще в 1966 году. Эти технологии ныне утеряны, и их хотят восстановить», — объяснил Моисеев.

Он добавил, что по отношению к тому, что делалось во времена СССР, — это не прорыв, а шаг назад. При этом, по его словам, если брать во внимание Россию с 1991 года, — это серьезный скачок вперед.

11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Предыдущий отечественный аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году.

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