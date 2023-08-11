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Лукашенко рассказал, когда белоруска Василевская отправится на МКС

Лукашенко сообщил, что Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года

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Гражданка Белоруссии Марина Василевская отправится на Международную космическую станцию (МКС) в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Как рассказал Лукашенко во время общения с трудовыми коллективами при посещении Национального аэропорта Минск, полет запланирован на первый квартал будущего года. Он может состояться в марте 2024 года.

Ранее бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская была назначена в основной экипаж для полета на МКС. Она будет участником космического полета вместе с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером-астронавтом NASA Трейси Дайсон.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что старт корабля с гражданкой Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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