В Хабаровском крае нашли упавшие ступени космической ракеты «Союз-2.1б»

Три из четырех ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая была запущена с космодрома Восточный для вывода на окололунную орбиту автоматической станции «Луна-25», упали в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

По его словам, элементы ракеты упали в 28 км от поселка Шахтинский, между реками Нижний Деш и Тастах. Три ступени нашли сразу, поиск четвертой продолжается.

Дегтярев добавил, что жителей Шахтинского — 18 человек — эвакуировали за час до старта ракеты.

«Луна-25» была доставлена на космодром Восточный в июле этого года. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Ожидалось, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

На этой неделе генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация планирует запустить аппарат «Луна-26» в 2027 году, «Луна-27» — в 2028 году, «Луна-28» — в 2030 или позже.

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