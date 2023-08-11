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Российские ученые выяснили, что языки коренных народов Камчатки могут исчезнуть

Университет Беринга: языки коренных народов Камчатки могут исчезнуть

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КамГУ

Вернувшиеся из экспедиции «Этнолингвистика-2023» ученые КамГУ им. Витуса Беринга заявили, что языки коренных народов Камчатки находятся под угрозой исчезновения и только срочные меры помогут избежать этого. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

«Если сравнивать с экспедициями прошлых годов, то ситуация в плане языка становится хуже. Носители языка – это в основном пожилые люди, их становится все меньше. Тем не менее нам удалось плотно поработать, собрать материалы. Через какое-то время даже во время экспедиций будет очень трудно услышать речь на языках коренных народов Камчатки. Сейчас, ближайшие годы – этого времени еще достаточно, чтобы успеть сохранить языки», – рассказал «Газете.Ru» руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований, руководитель экспедиции Анатолий Сорокин.

В ходе экспедиции ученые работали в поселке Оссора и в селе Тымлат Карагинского района. Оссора – это центр района, поэтому населения, владеющего алюторским языком, в этом населенном пункте меньше, чем в Тымлате, который можно считать более отдаленной глубинкой, объяснил Сорокин.

По словам ученого, благодаря экспедиции ученые смогут выстроить шаги по сохранению языков коренных народов Камчатки, собранный материал будет переработан для обучения школьников.

Экспедиция проходила в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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