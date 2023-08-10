Под дном Тихого океана нашли ранее неизвестную экосистему

Международная команда океанологов под руководством американского Океанического института Шмидта с помощью робота нашла под гидротермальными жерлами Восточно-Тихоокеанского (находится у побережья Центральной Америки) поднятия в вулканических полостях ранее неизвестную науке экосистему, об этом сообщает новостной портал Phys.org со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые обнаружили системы тоннелей, в которых обитали трубчатые черви, моллюски и бактерии. Исследователям было известно, что черви населяют гидротермальные источники, но на дне биологи находили мало мест их обитания. Теперь специалисты считают, что они могут жить в проходах под дном.

«Это открытие существенным образом расширило наше понимание того, где и как присутствует жизнь рядом с глубоководными гидротермальными источниками. Оказалось, что существуют два типа экосистем в их окрестностях, один из которых находится над этими объектами, а другой спрятан под ними», — заявили авторы.

Известно, что когда появляется новый гидротермальный источник, животные колонизируют территорию в течение нескольких лет и экосистема относительно быстро развивается. Каким образом личинки червей находят новые жерловые поля, ученым пока неизвестно.

Ранее ученые установили, что человеческая деятельность изменила цвет Мирового океана.