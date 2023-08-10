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Сексолог описал идеальный вариант ужина перед сексом

Сексолог Гулько: продукты-афродизиаки не улучшат секс, если их съесть на ужин

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Shutterstock

Если ужин предшествует «ночи любви», то стоит делать его легким как по блюдам, так и алкоголю. Максимум шампанское, в символическом количестве, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Касательно продуктов-афродизиаков, то наука не нашла подтверждающих эффектов от них именно в день приема. Но можно использовать их в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии. Это поможет и в сексе», – отметил Гулько.

При этом, по словам специалиста, афродизиакам приписывают возбуждающие и стимулирующие свойства. Но если после ужина у пары планируется первый секс, то лучше отдать предпочтение успокаивающим средствам.

«Как показывают истории моих клиентов, если что-то не получается на такой встрече, то это прямое следствие тревоги. Поэтому в народных рекомендациях и появился алкоголь, так как он в момент приема может устранить подобные переживания. У некоторых он также может удлинить половой акт, но это не гарантированный эффект», – объяснил сексолог.

Кроме того, при употреблении алкоголя существуют ряд рисков, в том числе потери эрекции, чувствительности и трудностей с достижением оргазма, причем как у мужчин, так и у женщин.

«Алкоголь как средство помощи в таких обстоятельства очень ненадежный компонент, так как многое зависит от того, какой алкоголь, от его количества и влияния на конкретного человека. Главное в таком ужине — атмосфера, помогающая настроиться на последующий интимный лад. Основным блюдом в таком «ужине» будет возможность вкусить друг друга, испытав от этого истинное наслаждение», – заключил специалист

Ранее сексолог Гулько рассказал, что мастурбация улучшает сон, снижает стресс и помогает бороться с похмельем.

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