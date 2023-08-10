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Офтальмолог рекомендовала мазь с антибиотиком при укусах насекомых в веко

Врач Газизова: укушенное насекомым веко нужно обработать мазью с антибиотиком

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При укусах мошек и комаров в веко нужно обработать его глазной мазью с антибиотиком в составе, а при сильном отеке нужно обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова.

Врач отметила, что в само глазное яблоко насекомые кусают крайне редко, а вот укусы в веко — частая летняя проблема, особенно у детей. Действия зависят от того, кто укусил.

«Если укусила простая мошка или комар, возникает зуд и покраснение, с ними можно справиться самостоятельно. Достаточно обработать веко антибиотикосодержащей глазной мазью. Сильный отек требует обращения к врачу, который назначит наружные и внутренние антигистаминные препараты от аллергии. Особого внимания требуют раны после укусов, из которых выходит гной: нужна медицинская помощь, чтобы исключить наличие абсцесса», — объяснила «Газете.Ru» Газизова.

Чаще насекомые не кусают область глаза, а попадают в конъюктивальную полость. Самостоятельно можно вымыть инородное тело раствором глазного антисептика, например, альбуцидом, либо обратиться к врачу.

«Важно использовать именно глазные антисептики, поэтому обычный хлоргексидин не подойдет. С этим веществом есть и средства для глаза, в них его концентрация ниже», — подчеркнула врач.

Если в веко укусила пчела, нужно обратиться в приемный покой, травмпункт или к офтальмологу, чтобы удалить жало. Самостоятельно вытащить его невозможно. Еще одна опасность при укусе осы или пчелы — аллергическая реакция. Поэтому при покраснении места укуса и сильном отеке, когда невозможно закрыть глаз, нужно срочно обратиться к врачу, а при отеке Квинке лучше вызвать скорую, так как он смертельно опасен. Людям с хронической аллергией можно принять имеющееся у них антигистаминное», — рассказала Газизова.

При отеке Квинке, который является частью аллергической реакции, возникает отек в зонах с развитой подкожно-жировой клетчаткой: на губах, веках, щеках, слизистой рта. Его распространение на слизистую оболочку гортани смертельно опасно, так как может привести к резкому падению уровня кислорода в крови.

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