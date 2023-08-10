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Найден новый возможный фактор риска мужского бесплодия

Int J Mol Sci: воздействие бисфенола А может быть связано с мужским бесплодием

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Ученые из Университета Внутренней Бейры (Португалия) выяснили, что воздействие высокого уровня бисфенола А может повлиять на мужскую фертильность. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences.

Ученые провели обзор имеющихся исследований влияния бисфенола А на репродуктивную систему человека. Данные показывают, что это вещество вызывает повреждение сперматозоидов, ухудшает их размножение, снижает качество спермы и может привести к бесплодию.

В одном исследовании, проведенном среди населения Дании, воздействие бисфенола А было связано с повышением уровня тестостерона. Другая работа, проведенная в сельских районах Китая, показала, что содержание бисфенола А в окружающей среде связано со снижением содержания общего тестостерона у мужчин с избыточным весом. Эти данные могут говорить о роли массы тела и статуса курения в гормональных изменениях, вызванных бисфенолом А.

Исследования, проведенные на мужчинах с диагностированным бесплодием, обнаружили связь между повышенным уровнем бисфенола А в моче и более низким количеством сперматозоидов, их концентрацией, худшей жизнеспособностью и подвижностью сперматозоидов. Напротив, некоторые исследования, сравнивающие фертильных мужчин с бесплодными мужчинами, не показали никакой связи между воздействием небольших количеств бисфенола и бесплодием.

Авторы отметили, что для разрешения противоречий и окончательного вывода нужны дополнительные исследования, так как опубликованные работы имели наблюдательный характер, а потому могут установить лишь наличие ассоциации, а не причинно-следственной связи.

Ранее ученые назвали новый фактор риска рака яичек.

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