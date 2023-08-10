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В тканях сердца впервые нашли частицы микропластика

Врачи из CUMS обнаружили частицы микропластика в тканях сердца человека

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Ученые из Столичного медицинского университета Китая (CUMS) обнаружили частицы микропластика в тканях сердца человека. Исследование опубликовано в журнале ACS Environmental Science & Technology.

Микропластик — это фрагменты пластмасс менее пяти миллиметров. Научные работы показали, что они могут проникать в организм человека через рот, нос и другие полости тела, связанные с внешним миром. Но данные о внутренних органах, которые не подвергаются непосредственному воздействию окружающей среды, все еще ограничены.

В новом исследовании ученые собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операций, а также образцы крови до и после операции у половины участников. Затем команда проанализировала биоматериал с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне и идентифицировала частицы размером от 20 до 500 микрон из восьми типов пластика, включая полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и полиметилметакрилат.

Анализ выявил от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика в большинстве образцов тканей, причем количество и материалы различались между участниками.

Хотя в исследовании участвовало небольшое количество участников, работа предоставила предварительные доказательства того, что различные микропластики могут накапливаться и сохраняться в сердце и его внутренних тканях.

Кроме того, количество микропластика увеличивалось после операции. Исследователи считают, что инвазивные медицинские процедуры — это упущенный путь накопления микропластика, и призывают к более тщательному изучению влияния этих частиц на здоровье людей.

Ранее ученые нашли новый фактор риска рака яичек.

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