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Установлены продукты, которые снижают уровень инсулина в крови

American Society for Nutrition: перекусы продуктами высокого качества понижают инсулин в крови

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Pexels

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в Великобритании установили, что перекус высококачественными продуктами положительно сказывается на здоровье. Результаты работы ученых были представлены на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.

Авторы отобрали для исследования более 1000 человек, которые заполнили опросник касательно пищевых привычек. Также ученые провели анализ здоровья добровольцев, а именно измерили содержание жиров и инсулина в крови участников. Исследователи хотели выяснить, как влияют перекусы на здоровье и имеет ли значение качество употребляемых людьми продуктов.

Результаты показали, что перекусы продуктами более высокого качества (которые содержат значительное количество питательных веществ по сравнению с калориями) были связаны с понижением уровня инсулина и липидов в крови добровольцев, что положительно сказывалось на здоровье сердечно-сосудистой системы. В то же время поздние вечерние перекусы наоборот приводили к негативному росту этих веществ.

Ранее ученые назвали продукт, снижающий риск смерти от деменции.

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