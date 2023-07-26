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Названо средство женской гигиены, снижающее риски возникновения инфекций

PLOS Medicine: использование менструальных чаш предотвращает появление инфекций

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Исследователи из Чикагского университета установили, что использование менструальных чаш связано с меньшими рисками возникновения вагинальных инфекций. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PLOS Medicine.

В исследовании приняли участие 436 девочек из средней школы, половина из которых использовали менструальные чаши, а другая – тампоны или прокладки. Каждые шесть месяцев их проверяли на бактериальный вагиноз, распространенный тип инфекции, а через 12 и 30 месяцев – на инфекции, передающиеся половым путем.

Как оказалось, у первой группы риски бактериального вагиноза была на 26% ниже, а вероятность хорошего вагинального микробиома – на 37% выше, чем у других девочек. У этих девочек также были нижи риски заражения половыми инфекциями – это связано с тем, что здоровый микробиом более устойчив к возбудителям.

«Тампоны и прокладки способствуют возникновению благоприятной среды для бактерий. Тампоны не выводят кровь должным образом из влагалища, а прокладки создают эффект прения. Подобная ситуация вызывает бактериальные изменения и меняет микрофлору влагалища», – отметили авторы.

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