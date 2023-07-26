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Названы продукты для защиты от потери слуха

NUTRITION 2023: омега-3 жирные кислоты из морепродуктов защищают от потери слуха

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Freepik.com

Ученые из Университета Гвельфа в Канаде выяснили, что омега-3 жирные кислоты могут помочь защитить здоровье клеток внутреннего уха, а также облегчить воспалительные реакции на громкие звуки, химические вещества или инфекции. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2023.

Исследователи проанализировали данные о состоянии слуха и уровнях докозагексаеновой кислоты (ДГК), которая относится к омега-3 жирным кислотам, в крови более 100 тысяч человек. Они обнаружили, что люди с самым высоким содержанием ДГК в крови на 16% реже сообщали о проблемах со слухом, по сравнению с теми, кто ел меньше всего морепродуктов и имел самый низкий уровень ДГК.

Последние также на 11% чаще сообщали о том, что им трудно следить за разговором при наличии фонового шума.

Омега-3 в больших количествах содержится в жирной морской рыбе, например, в скумбрии и сардинах. Предыдущие исследования, проведенные на пожилых людях и животных, также показали, что более высокие уровни омега-3 могут защитить от возрастной потери слуха.

Другие проверенные способы предотвращения риска потери слуха включают защиту ушей от громких звуков и получение надлежащей медицинской помощи при ушных инфекциях.

Ранее был назван продукт, снижающий риск смерти от деменции.

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