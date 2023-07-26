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Установлено влияние экстремальной жары на психику

JAMA Psychiatry: экстремальная жара негативно влияет на психическое здоровье

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Shutterstock

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США) установили, что экстремальная летняя жара может значительно повлиять на психическое здоровье людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Изменения в эмоциях и поведении могут происходить из-за влияния жары на выработку серотонина, гормона, регулирующего настроение. Так, при экстремальных температурах люди больше подвержены стрессу, усталости и депрессии. Особенно сильно это сказывается на детях и людях, у которых уже есть какие-либо психические расстройства или зависимости, например, от алкоголя.

Ученые также подчеркнули, что изменение климата в целом связано с усугублением проблем с психическим здоровьем. Так, любая природная климатическая катастрофа может увеличить риск депрессии более чем на 30%, а тревоги на 70%.

Чтобы снизить влияние жары на организм, авторы советуют носить головные уборы, пить больше воды и скорректировать медикаментозное лечение, так как многие препараты плохо действуют при экстремальной жаре.

Ранее ученые продвинулись в борьбе с самым агрессивным раком мозга.

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