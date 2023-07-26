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Найдена причина воспаления, которое провоцирует старение организма

Nature Aging: воздействие на макрофаги поможет замедлить старение организма

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Depositphotos

Исследователи медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили ключевой фактор хронического воспаления, который ускоряет старение. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Aging.

Ученые обнаружили, что макрофаги (клетки в организме животных, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц) с возрастом теряют способность усваивать и использовать кальций. Этот элемент играет ключевую роль в энергообмене клеток.

Исследователи считают, что именно неспособность макрофагов использовать кальций приводит к хроническому воспалению в организме. Оно в отличие от острого воспалительного процесса, протекает незаметно и грозит серьезными последствиями для организма. Оно нарушает ход внутренних процессов, приводит к поражению тканей и органов, а также ускоряет старение.

По словам специалистов, совершенное ими открытие позволит в будущем разработать методы замедления процессов старения систем организма, включая сердечно-сосудистую и нервную.

Ранее ученые назвали восемь привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни.

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