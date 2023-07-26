Названы упражнения для снижения давления

Статичные упражнения, которые включают в себя задействование мышц без движения, лучше всего снижают кровяное давление, выяснили ученые из Кентерберийского университета церкви Христа в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Предыдущие исследования показали, что кардио, аэробные упражнения, динамические силовые тренировки или интервальные занятия связаны со значительным снижением кровяного давления.

Однако, по словам исследователей, эти рекомендации устарели, так как были основаны на данных, которые исключают новые формы упражнений. В текущей работе авторы проанализировали 270 исследований, опубликованных в период с 1990 по февраль 2023 года, с общим объемом выборки в 15 тыс. участников.

Анализ объединенных данных показал значительное снижение систолического и диастолического артериального давления после тренировки с изометрическими упражнениями, например, стульчиком у стенки или планкой.

Исследователи установили, что состав 40% спортивных добавок не соответствует заявленному на этикетке.