Искусственный интеллект дал совет для борьбы с болезнью Альцгеймера

Исследователи из Университета Темпл в США использовали искусственный интеллект для обнаружения продуктов, снижающих риски возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования были представлены в журнале Human Genomics.

ИИ помог ученым выявить специфические биоактивные соединения в оливковом масле первого отжима, которые могут способствовать лечению и профилактике болезни Альцгеймера.

Среди этих веществ кверцетин, генистеин, лютеолин и кемпферол. Они оказывают потенциальное воздействие на клубки тау-белков, которые накапливаются в мозге человека. Их наличие сопутствует развитию многих нейродегенеративных заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера.

Более раннее исследование ученых из американского общества питания показало, что включение оливкового масла в рацион снижает риск смерти от деменции. У людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти от деменции был на 28% ниже. Кроме того, замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза была связана с уменьшением риска смерти от деменции на 8-14%.

«Некоторые антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое воздействие на мозг. Возможно также, что оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы», – отметили авторы.

Ранее ученые нашли причину воспаления, которое провоцирует старение организма.