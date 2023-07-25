Назван продукт, снижающий риск смерти от деменции

Включение оливкового масла в рацион снижает риск смерти от деменции, выяснили специалисты American Society for Nutrition. Результаты были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.

Поскольку многие страны сталкиваются с ростом заболеваемости болезнью Альцгеймера и другими формами деменции, ученые нацелены на способы снижения рисков возникновения приобретенного слабоумия.

Ученые проанализировали диетические анкеты и записи о смерти, собранные у более чем 90 тыс. американцев за три десятилетия. За это время из-за когнитивных нарушений умерли более 4 тыс. человек.

Результаты показали, что у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти от деменции был на 28% ниже. Кроме того, замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза была связана с уменьшением риска смерти от деменции на 8-14%.

«Некоторые антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое воздействие на мозг. Возможно также, что оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы», – отметили авторы.

Ученые подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что оливковое масло является причиной снижения риска смерти от деменции.

Ранее ученые назвали сухофрукт, положительно влияющий на состояние сердечно-сосудистой системы.