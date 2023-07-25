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Перечислены ключевые факторы, делающие секс незабываемым

Sexuality&Culture: оргазм, эмоции и «химия» названы ключевыми элементами хорошего секса

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Shutterstock

Исследователи из Университета штата Миссури в США установили, что оргазм, эмоциональная связь и «химия» – ключевые элементы незабываемого секса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sexuality & Culture.

Многие научные работы были посвящены выявлению факторов, которые делают секс хорошим. Так, многие выделили такие элементы, как сексуальный опыт, внешний вид партнера, отношение к порнографии и другие. Однако все эти факторы сильно различаются у разных людей, поэтому ученые хотели найти универсальные характеристики.

Для этого они отобрали 78 человек, с которыми провели интервью. Многие участники (49) считали, что оргазм является важным компонентом отличного секса. Причем часть участников имели в виду только себя или только партнера, ряд женщин считали важной кульминацию обоих партнеров.

Эмоциональные аспекты были еще одним фактором – 52 участника предположили, что эмоциональная связь имеет решающее значение для отличного секса. В этих ответах были очевидны гендерные различия: многие мужчины отметили, что эмоциональная составляющая не обязательна для того, чтобы секс был замечательным.

Кроме того, «химия» была признана 36 участниками в качестве важнейшего компонента отличного секса. По словам добровольцев, под «химией» они подразумевают нечто неконтролируемое, это симпатия и доверие к человеку.

Ранее ученые установили, как сексуальная активность влияет на здоровье сердечников.

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