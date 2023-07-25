Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опровергнута главная теория происхождения Лох-несского чудовища

JMIRx Bio: опровергнута теория, согласно которой Лох-несское чудовище было угрем

close
100%
AP

Специалист по данным Флоу Фоксон из Американского общества народной зоологии опроверг теорию, согласно которой легендарное Лох-несское чудовище существовало и было гигантским угрем. Результаты его исследования были опубликованы в JMIRx Bio.

Эту теорию разработал и представил профессор Нейл Геммель из университета Отаго в Новой Зеландии. По его словам, Несси была огромным европейским угрем (Anguilla anguilla), достигающим длины до двух метров. Он считает, что это животное наиболее похоже на мифологическое по внешнему виду и описанному в легенде поведению.

Однако новое исследование опровергает эту теорию. Автор использовал данные об уловах из озера Лох-Несс и других пресноводных водоемов в Европе — Фоксон пытался найти таких же больших угрей. Согласно его расчетам, вероятность встречи с метровым угрем в озере Лох-Несс составляет примерно 1 к 50 000, вероятность обнаружения более крупных особей практически равна нулю.

«Вопреки распространенному представлению, пересечение фольклора и зоологии поддается научному анализу и может дать ценную информацию об антропозоологических явлениях. В будущих работах я планирую продолжить поиск ответа на вопрос, чем могло являться Лох-несское чудовище», — заключил Фоксон.

Ранее ученые назвали сухофрукт, положительно влияющий на сердечно-сосудистой систему.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях