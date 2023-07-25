Опровергнута главная теория происхождения Лох-несского чудовища

Специалист по данным Флоу Фоксон из Американского общества народной зоологии опроверг теорию, согласно которой легендарное Лох-несское чудовище существовало и было гигантским угрем. Результаты его исследования были опубликованы в JMIRx Bio.

Эту теорию разработал и представил профессор Нейл Геммель из университета Отаго в Новой Зеландии. По его словам, Несси была огромным европейским угрем (Anguilla anguilla), достигающим длины до двух метров. Он считает, что это животное наиболее похоже на мифологическое по внешнему виду и описанному в легенде поведению.

Однако новое исследование опровергает эту теорию. Автор использовал данные об уловах из озера Лох-Несс и других пресноводных водоемов в Европе — Фоксон пытался найти таких же больших угрей. Согласно его расчетам, вероятность встречи с метровым угрем в озере Лох-Несс составляет примерно 1 к 50 000, вероятность обнаружения более крупных особей практически равна нулю.

«Вопреки распространенному представлению, пересечение фольклора и зоологии поддается научному анализу и может дать ценную информацию об антропозоологических явлениях. В будущих работах я планирую продолжить поиск ответа на вопрос, чем могло являться Лох-несское чудовище», — заключил Фоксон.

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