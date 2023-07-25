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Установлен сухофрукт, улучшающий здоровье сердечно-сосудистой системы

Nutrition 2023: употребление чернослива снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Команда исследователей Американской ассоциации нутрициологов установила, что ежедневное употребление чернослива оказывает положительное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. Результаты работы ученых были представлены на ежегодном собрании ассоциации Nutrition 2023.

У мужчин длительное употребление чернослива повысило уровень «хорошего» холестерина, снизило окислительный стресс и количество биомаркера воспаления — С-реактивного белка. У пожилых женщин длительное употребление чернослива оказало положительное влияние на различные метаболические показатели, связанные с риском сердечных заболеваний, включая общий уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти во всем мире, а факторы риска включают высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и возрастные изменения. Одной из основных рекомендаций по снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний является употребление фруктов и овощей. В этом плане чернослив способствует улучшению состояния организма.

По словам ученых, результаты работы представляют собой дополнения к уже полученным данным о влиянии чернослива на организм. Предыдущие работы показали, что его ежедневное употребление помогает поддерживать здоровье кишечника, костей и регулировать вес.

Ранее ученые выявили микробы, которые положительно влияют на когнитивные способности.

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