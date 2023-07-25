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Названы микробы, которые положительно влияют на ум

Nutrition 2023: пробиотики замедляют снижение когнитивных функций

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Shutterstock

Ученые из Университета Северной Каролины (США) установили, что прием пробиотиков может замедлить возрастное снижение когнитивных функций, а именно ухудшение памяти и мышления. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании американской ассоциации нутрициологов Nutrition 2023.

Пробиотики – это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Регулярное употребление кисломолочных продуктов, богатых пробиотиками, оказывает благоприятное воздействие на организм человека, улучшая состав и биологическую активность микрофлоры кишечника.

В исследовании приняли участие 169 участников в возрасте от 52 до 75 лет. Их разделили на две группы: в одной были полностью здоровые добровольцы, а во второй — с умеренными когнитивными нарушениями. Каждая группа была разделена на две подгруппы: первая получала плацебо на протяжении трех месяцев, а вторая — пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG (LGG).

В рамках работы ученые в начале исследования и в конце оценили микробиом кишечника путем взятия анализа стула всех участников, а также провели ряд тестов для оценки когнитивных способностей. Результаты показали, что микробы рода Prevotella присутствовали в более высокой относительной численности у участников с легкими когнитивными нарушениями. По словам ученых, это может указывать на то, что микробиом кишечника является индикатором когнитивных нарушений.

В конце исследования после приема пробиотиков у участников с когнитивными нарушениями улучшились умственные способности. По словам ученых, это открытие может помочь разработать новые методы борьбы с приобретенным слабоумием.

Ранее ученые назвали восемь привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни.

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