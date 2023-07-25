Назван напиток, который возвращает упругость кожи

Специалисты из Флоридского университета в США установили, что употребление неохлажденного мускатного вина замедляет процесс старения кожи и повышает ее эластичность. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Американской ассоциации нутрициологов NUTRITION 2023.

В исследовании приняли участие 17 женщин старше 40 лет. Добровольцы были разделены на две группы: первая на протяжении шести недель ежедневно выпивала 300 мл вина, а вторая употребляла плацебо. По истечении периода исследования ученые измеряли эластичность кожи, затем группы поменялись местами и эксперимент повторился.

Согласно результатам работы, регулярное употребление напитка помогает сохранить молодость кожи и улучшить ее состояние, способствовав увлажнению и защите от внешних повреждений.

По словам авторов, за такой эффект ответственны полифенолы, которые содержатся в напитке. Это антиоксиданты, которые помогают телу бороться со свободными радикалами и предотвращают повреждение клеток, снижая риск развития хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как красное вино влияет на сексуальную активность мужчин и женщин.