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Назван напиток, который возвращает упругость кожи

NUTRITION 2023: неохлажденное мускатное вино улучшает состояние кожи и замедляет старение

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Depositphotos

Специалисты из Флоридского университета в США установили, что употребление неохлажденного мускатного вина замедляет процесс старения кожи и повышает ее эластичность. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Американской ассоциации нутрициологов NUTRITION 2023.

В исследовании приняли участие 17 женщин старше 40 лет. Добровольцы были разделены на две группы: первая на протяжении шести недель ежедневно выпивала 300 мл вина, а вторая употребляла плацебо. По истечении периода исследования ученые измеряли эластичность кожи, затем группы поменялись местами и эксперимент повторился.

Согласно результатам работы, регулярное употребление напитка помогает сохранить молодость кожи и улучшить ее состояние, способствовав увлажнению и защите от внешних повреждений.

По словам авторов, за такой эффект ответственны полифенолы, которые содержатся в напитке. Это антиоксиданты, которые помогают телу бороться со свободными радикалами и предотвращают повреждение клеток, снижая риск развития хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, как красное вино влияет на сексуальную активность мужчин и женщин.

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