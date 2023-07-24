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Проблемы с вниманием связали с когнитивными нарушениями у психически больных людей

Scientific Reports: решение проблем с вниманием облегчает эмоциональные нарушения

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Специалисты из Кембриджского университета установили, что нарушение регуляции внимания является решающим фактором, который связывает когнитивные нарушения и различные проблемы с психическим здоровьем у подростков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Более ранние исследования показали, что снижение когнитивных функций характерно для различных психических расстройств. В новой работе авторы провели лонгитюдный анализ когнитивного развития мозга подростков (ABCD), который включал 11 876 подростков в возрасте 9-12 лет.

У исследователей было две основные гипотезы: нарушение регуляции внимания может быть причиной общих когнитивных трудностей, наблюдаемых у людей с различными психическими расстройствами, и оно может быть тесно связано с другими проблемами психического здоровья.

Результаты подтвердили обе гипотезы. Исследование показало, что когнитивные проблемы, обычно наблюдаемые у людей с психическими расстройствами, в значительной степени зависят от уровня нарушения регуляции внимания.

Авторы предполагают, что устранение трудностей с вниманием может помочь предотвратить или облегчить когнитивные и эмоциональные проблемы у лиц с психическими расстройствами.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе (США) установили пять продуктов с наибольшим количеством пребиотиков.

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