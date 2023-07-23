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Названа диета, снижающая риск смерти от любых причин на 25%

В Гарварде выяснили, что экологичная диета может снизить риск смерти на 25%

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Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у людей, которые придерживались более экологичной диеты, вероятность умереть в течение периода наблюдения более 30 лет была на 25% ниже, чем у тех, кто придерживался обычного питания. Результаты исследования представлены на NUTRITION 2023, флагманском ежегодном собрании Американского общества питания, и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале.

Ученые создали индекс PHDI для оценки полезности продукта и его экологичности, используя существующие исследования. Затем они применили индекс для анализа питания более чем 100 тысяч жителей США. Данные собирали с 1986 по 2018 год. Влияние на окружающую среду оценивали с точки зрения водопользования, землепользования, загрязнения различными веществами и выбросами парниковых газов.

Авторы работы выяснили, что у людей, придерживающихся диеты с максимальной суммой баллов PHDI, риск смерти от любой причины был на 25% ниже, чем у людей с минимальной суммой. Кроме того, здоровая и экологичная диета снижала риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, от нейродегенеративных заболеваний — на 20%, а от респираторных — на 50%.

Беспроигрышными как для здоровья, так и для окружающей среды ученые признали цельнозерновые продукты, фрукты, некрахмалистые овощи, орехи и ненасыщенные масла. Вредными для окружающей среды и здоровья человека могут быть яйца и красное и переработанное мясо.

Ранее ученые назвали заболевания, которые могут привести к частым опозданиям.

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