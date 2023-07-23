Создан препарат, избавляющий от никотиновой зависимости

Команда исследователей из Массачусетского университета успешно протестировали новый препарат от никотиновой зависимости на основе растительного соединения цитизиниклина. Результаты работы были представлены в журнале JAMA.

Цитизиниклин содержится в семенах растения Ракитник русский. Это листопадный кустарник с серовато-бурой корой, прутьевидными побегами с серовато-белым опушением, мелкими листочками и яркими желтыми цветками, собранными в колосовидно-кистевидное соцветие. Растение оказывает возбуждающее действие на дыхательный центр, увеличивает двигательную активность, обладает гипертензивным, диуретическим и кардиотоническим действием, стимулирует деятельность надпочечников.

По словам ученых, цитизиниклин избирательно связывается с никотиновыми рецепторами в головном мозге, которые ответственны за никотиновую зависимость. В итоге после приема желание курить пропадает.

В испытании приняли участие около 800 курильщиков, которых разделили на четыре группы. Первая на протяжении 6 недель принимала плацебо, вторая – настоящий препарат, третья и четвертая также принимали «пустышку» и лекарство, но в течение 12 недель. Общий срок наблюдения за всеми группами составил 24 недели.

Вещество хорошо переносилось участниками, также не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов. В группе 12-недельного лечения около 32% участников, принимавших цитизиниклин, воздерживались от курения в течение 9-12 недель. В то же время в группе, которая в течение шести недель употребляла препарат, не курили на протяжении трех-шести недель 25%.

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