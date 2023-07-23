Добавка для бодибилдеров может защищать от возрастной потери памяти

Ученые из Медицинского колледжа RUSH выяснили, что добавка для наращивания мышечной массы, бета-гидроксиметилбутират (HMB) может защитить от возрастной потери памяти и потенциально — предотвратить болезнь Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Cell Reports.

HMB — это безрецептурная добавка, которую используют ее для увеличения мышечной массы, силы и физической работоспособности. HMB считается безопасной даже при длительном применении и не имеет серьезных побочных эффектов.

В новом исследовании неврологи обнаружили, что добавка повысила содержание особых белков, нейротрофических факторов, в мозге у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Предыдущие работы показывают, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно снижено количество нейротрофических факторов, которые помогают выживанию и работе нервных клеток мозга.

У принимавших добавку мышей также выросло количество нейронных связей и улучшились память и способность к обучению.

«Если результаты HMB на мышах будут воспроизведены у пациентов с болезнью Альцгеймера, это откроет многообещающие возможности лечения этого разрушительного нейродегенеративного заболевания», — отметили ученые.

Болезнь Альцгеймера — это необратимое прогрессирующее заболевание головного мозга, при котором медленно ухудшаются память и мышление. У большинства людей с болезнью Альцгеймера симптомы впервые появляются после 60 лет.

Ранее стало известно, что лекарство для замедления болезни Альцгеймера может быть одобрено к концу 2023 года.