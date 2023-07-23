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Ученые убили самок паразитических червей разлукой с «супругами»

PLOS Pathogens: новое лечение шистосомоза будет направлено на разлучение самок и самцов

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Martin Schrampf/Global Look Press

Ученые из Института Бутантан в Сан-Паулу (Бразилия) нашли способ остановить спаривание самцов и самок паразитических червей шистосом, смертельно опасных для человека. Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

У червей, вызывающих шистосомоз (Schistosoma mansoni), взрослые самки живут внутри самцов и могут производить до 3000 яиц в день. Примерно половина достигает кишечника или мочевого пузыря хозяина. Остальные переносятся кровью в печень и селезенку, где вызывают сильное воспаление и цирроз печени, от которого умирает большинство зараженных.

В новом исследовании ученые нашли способ отделить самцов от самок, предотвращая размножение и выделение яиц. Для этого необходимо подавить активность особых молекул, длинных некодирующих РНК. Ученые показали, что это приводит к выходу самок из самцов и гибели первых. Эксперименты на мышах подтвердили эффективность подхода.

Шистосомоз — тропическое заболевание, вызываемое паразитарными червями, от которого страдают около 200 миллионов человек во всем мире. В течение последних 40 лет для лечения используется лекарство празиквантел, но он имеет серьезные ограничения.

«Препарат уже давно присутствует на рынке без каких-либо альтернатив, и есть сообщения о устойчивых червях. Отсюда необходимость поиска новых терапевтических мишеней против болезни», — объяснили ученые.

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