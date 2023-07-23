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Дерматолог рассказала об ошибках при использовании солнцезащитных средств

Дерматолог Воронина: солнцезащитные средства нельзя наносить только на родинки

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Depositphotos

Солнцезащитное средство нужно наносить на все открытые участки тела, а не только на родинки. Также необходимо обновлять слой каждые два часа или после контакта с водой. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина.

Избыточное воздействие солнечного излучения повышает риск развития рака кожи, а также ускоряет ее старение. Защитить от этого могут специальные средства, блокирующие лучи типов А и В.

«Для обеспечения заявленного производителем уровня защиты необходимо использовать достаточное количество средства, обновлять слой каждые 2 часа пребывания на открытом воздухе, а также после купания или потения. Нередко средство наносят только на родинки, ошибочно полагая, что рак кожи может развиться только в них. Но большинство опухолей возникают на неизмененных участках кожи», — объяснила «Газете.Ru» Воронина.

Дерматолог добавила, что фотозащита заключается не только в применении солнцезащитных средств.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует в качестве основы профилактики рака кожи фотозащитное поведение: не загорать специально, стараться находиться в тени, ограничивать пребывание на открытом воздухе в часы активного излучения солнца. Головной убор поможет защитить волосы и кожу головы, а солнечные очки с фильтром — веки и глаза», — добавила Воронина.

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