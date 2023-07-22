Врач объяснил, почему Байден может не дожить до конца второго срока

Джо Байден страдает смешанным типом деменции, состоящим из трех компонентов: болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и слабоумия, связанного с накоплением телец Леви. Из-за этого политик может не дожить до конца второго президентского срока в случае избрания. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, невролог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

По словам Новоселова, на видео выступлений Байдена очевидны признаки деменции: грубые нарушения памяти, потерянность в пространстве и времени, нарушения речи. Наиболее распространенная причина деменции — это болезнь Альцгеймера, в странах с постаревшим населением на нее приходится 60-70% случаев слабоумия. На втором месте — сосудистая деменция, при которой клетки мозга гибнут из-за кислородного голодания.

«Скорее всего, у Байдена смешанный тип деменции, то есть перед нами картина развития болезни Альцгеймера с сосудистым компонентом и тельцами Леви. На последнее указывает не только скованность движений, своеобразная походка, маскообразное лицо, но и постоянное желание с кем-то отсутствующим поздороваться на сцене. Также на лице президента США на одном из видео заметные следы от маски для СИПАП-терапии, которую используют при обструктивном апноэ, то есть частичной или полной остановке дыхания во сне. Это тоже фактор риска хронической ишемии мозга и нейродегенерации», — рассказал «Газете.Ru» Новоселов.

Невролог-гериатр также добавил, что у Байдена уже не легкие, а выраженные когнитивные нарушения: на это указывает то, что Президенту США требуется постоянная помощь телесуфлеров и шпаргалки.

«Мерцательная аритмия, о которой официально сообщили в Белом доме, значительно ухудшает кровоснабжение всех клеток организма, в том числе и головного мозга. Это, а также высокие не по возрасту нагрузки могли повысить риск деменции у Байдена. После 75 лет рабочая нагрузка должна составлять 10-15% от той, которая была до 60 лет. Любимая работа людям в возрасте полезна, но ее уровень не должен быть истощающим, это ломает жизнеспособность человека», — отметил врач.

Статистика позволяет оценить шансы Джо Байдена дожить до конца второго срока, если его изберут.

«Предположим, что Байден — средний человек, а деменция началась у него в 2018-2019 годах во время предвыборной кампании. На это указывают появившиеся тогда когнитивные нарушения. Сейчас Байден уже проскочил стадию, когда дементные пациенты стесняются нарушений своей памяти и скрывают их. Он уже не понимает, что можно, а что не принято в обществе. Добавляем семь-восемь лет к началу деменции — и получаем 2026-2027 года, то есть политик может не дожить до конца второго президентского срока. Это не значит, что он не может прожить меньше или больше: кто-то умирает через пару лет после диагностирования деменции, кто-то живет еще 20 лет — речь только о вероятности», — заключил Новоселов.

Ранее врачи назвали продукты, защищающие легкие от снижения функции.