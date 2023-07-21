Названо заболевание, требующее тщательного скрининга рака пищевода

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что пациентам с пищеводом Баррета требуется более тщательный скрининг рака пищевода. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.

Авторы работы проанализировали международную базу данных более 20 тысяч пациентов из стран Дании, Финляндии и Швеции с недавно диагностированным пищеводом Барретта. Заболевание проявляется изжогой, отрыжкой, болями за грудиной. Диагноз ставится на основе данных эндоскопии.

Людям с пищеводом Барретта рекомендуется пройти повторную эндоскопию, так как заболевание является единственным надежным предвестником аденокарциномы пищевода — смертельного рака, заболеваемость которым выросла в последние десятилетия.

Ученые обнаружили, что 25-46% рака пищевода были выявлены в течение одного года после первой эндоскопии. Это означает, что пациентам с пищеводом Барретта требуется более тщательный и частый скрининг, чем считалось ранее.

«Эти пропущенные случаи рака могут повлиять на выживаемость, поскольку раннее обнаружение имеет решающее значение для эффективного лечения», — объяснили ученые.

Хотя причины, по которым имеющиеся стратегии скрининга и наблюдения неэффективны почти для четверти пациентов, до сих пор неясны.

«Мы предлагаем врачам использовать эндоскопическое оборудование высочайшего качества, уделять достаточно времени осмотру сегмента Барретта и следить за тем, чтобы у них были самые строгие протоколы отбора проб», — объяснили ученые.

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