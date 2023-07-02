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Психиатр назвал признаки игромании у подростков

Психиатр Гагин: снижение успеваемости у подростка может быть признаком игромании

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Отсутствие социальной жизни и снижение успеваемости могут быть признаками игромании. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин.

Чаще всего зависимость развивается у мальчиков-подростков, когда личность еще не сформировалась, объяснил психиатр. Обычно за помощью обращаются не сами игроманы, а их родственники. При этом они жалуются, что подросток весь день проводит в компьютере, прогуливает учебу и почти не ведет социальную жизнь.

«Это началось в подростковом возрасте, снизилась успеваемость в школе, прошлые интересы пропали, друзей стало меньше, либо они исчезли, либо остались только те, с кем человек общается виртуально», — так картину игромании психиатр описал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что между азартом и игроманией есть тонкая грань: азарт человек еще контролировать может, а зависимость нет.

«Когда человек перестает себя контролировать, — у него пропадает критика к своему состоянию. Поэтому зависимость может заметить кто-то из родственников или близких людей. Сам игроман этого не заметит», — заключил Гагин.

Ранее психиатр Гагин рассказал, какие существуют факторы риска игромании у подростков.

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