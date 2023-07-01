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Генетик объяснила, какой ген отвечает за развитие эндометриоза и поликистоза яичников

Генетик Колесникова: мутации в отвечающем за синтез гормонов гене повышают риск бесплодия

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Мутации в гене, который играет ключевую роль в синтезе эстрогенов, повышают риск развития у женщины эндометриоза и поликистоза яичников — заболеваний, мешающих женщине забеременеть и нормально выносить ребенка. Об этом «Газете.Ru» рассказала генетик, ведущий научный сотрудник компании MyGenetics Ирина Колесникова.

Поликистоз яичников и эндометриоз — наиболее распространенные заболевания, приводящие к бесплодию. Причины их возникновения сложны и не до конца изучены, но генетические особенности повышают риск. Узнать о предрасположенности к этим заболеваниям женщина может с помощью генетического тестирования.

«Известны генетические факторы, повышающие риск развития этих неприятных заболеваний, например, варианты гена ароматазы CYP19A1 (одного из важнейших участников биосинтеза эстрогенов), а также ряд других. Однако при их учете и принятии должных мер по поддержанию женского здоровья проблем можно избежать, не допустив их развития», — объяснила Колесникова.

При поликистозе яичников на них формируются доброкачественные разрастания — кисты. Среди симптомов — хроническая боль, нарушения баланса половых гормонов, депрессия, акне, расстройства менструаций и бесплодие. При эндометриозе происходит разрастание внутреннего слоя матки (эндометрия) за ее пределы, что вызывает воспаление и боль в органах, затронутых болезнью.

Ранее ученые выяснили, какие препараты связаны с повышенным риском деменции у женщин в менопаузе.

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