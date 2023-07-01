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Специалистам NASA удалось связаться с марсианским вертолетом Ingenuity спустя два месяца

Марсианский вертолет Ingenuity вышел на связь после двухмесячного молчания

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NASA/JPL-Caltech/Global Look Press

Специалистами миссии марсианского вертолета Ingenuity удалось установить с ним связь. Об этом сообщает NASA.

26 апреля Ingenuity отправился в 52-й полет, и успешно его завершил. Однако диспетчеры миссии в Лаборатории реактивного движения NASA потеряли связь с аппаратом, когда он спускался к поверхности. Это было ожидаемо, потому что между местом посадки вертолета и позицией марсохода Perseverance находился холм, блокирующий связь между ними. Марсоход работает как радиоретранслятор между вертолетом и Землей, и потому исследователи рассчитывали восстановить контакт после того, как Perseverance проедет дальше по маршруту и окажется в прямой видимости. В итоге контакт был восстановлен 28 июня, когда марсоход поднялся на вершину холма.

В ходе полета аппарат поднялся на 363 метра и находился в воздухе 139 секунд. Основными его целями были получение фотографий марсианской поверхности и смена позиции: ровер движется по исследовательскому маршруту, и вертолет вынужден периодически перелетать с места на место и следовать за ним.

Ingenuity — это первый аппарат, предназначенный для полетов в атмосфере Марса. Этот вертолет выполнен по соосной схеме, диаметр винтов достигает 1,2 м, а общая масса — 1,8 кг.

Ранее NASA выложило видео рекордно быстрого и дальнего полета марсолета Ingenuity.

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