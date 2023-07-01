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Российские генетики предложили способ подавления активности потенциально опасных белков PcG

В ИБГ РАН нашли способ контроля опасных для здоровья человека белков Polycomb

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Российские ученые обнаружили способ контролировать потенциально опасные для организма человека белки Polycomb. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Polycomb (PcG) — это группа белков-репрессоров, чья задача сводится к подавлению вредоносной или ненужной работы множества генов. Однако эта система может выйти из строя, и тогда PcG начинают мешать активности полезных генов. Особенно часто это случается при раковых заболеваниях, причем полное подавление активности PcG может нанести пациенту дополнительный вред.

В связи с этим ученые Института биологии гена (ИБГ РАН) провели опыты на плодовых мушках и обнаружили способ не допускать PcG на хроматин. Хроматин лежит в основе строения хромосом и состоит из ДНК и ряда белков.

«Для привлечения белков PcG на хроматин необходимы определенные ДНК-связывающие факторы, взаимодействующие с данным типом репрессоров, однако не все из них описаны учеными на сегодняшний момент. Эпигенетики ИБГ РАН обнаружили, что белковый продукт гена Crol взаимодействует с белками PcG, и его мутация приводит к нарушению связывания данных репрессоров с отдельными участками хроматина в геноме мухи», — рассказал Максим Ерохин, руководитель исследования.

В будущем на основе этого открытия можно будет создать терапию, предотвращающую нанесение вреда организму неправильной работой PcG.

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